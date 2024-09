Institut SIQ obeležil šest desetletij delovanja

Brdo pri Kranju, 19. septembra - Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je z današnjo slovesnostjo na Brdu pri Kranju obeležil 60. obletnico delovanja. V več kot pol stoletja delovanja so izdali več kot 14.000 mednarodnih certifikatov. Udeleženci slovesnosti so izpostavili pomembno vlogo instituta pri razvoju gospodarstva.