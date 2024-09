Vreme: Zvečer pretežno oblačno, ponoči delna zjasnitev

V petek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V ponedeljek bo sprva sončno, nato se bo od zahoda pooblačilo, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad Ligurskim morjem in srednjo Italijo pa odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki s svojim obrobjem nekoliko vpliva na vreme pri nas. Od vzhoda k nam doteka precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. V sosednjih pokrajinah Hrvaške in Avstrije bo občasno rahlo deževalo, drugod bo večinoma suho. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo spremenljivo oblačno. Predvsem na Hrvaškem bodo možne občasne manjše padavine. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.