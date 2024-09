Vodja Hezbolaha eksplozije v Libanonu označil za vojno napoved

Bejrut, 19. septembra - Nedavne smrtonosne eksplozije so bile vojna napoved suverenosti Libanona in Libanoncem, je danes v televizijskem nagovoru izjavil vodja šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala. Za eksplozije je okrivil Izrael in poudaril, da gre za teroristična dejanja. Prepričan je, da je Izrael z eksplozijami nameraval ubiti na tisoče ljudi.