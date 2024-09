Prebojne inovacije na stičišču znanosti in gospodarstva ponujajo pogled v prihodnost

pripravila Manja Delašjava

Celje, 22. septembra - Obiskovalci vseh starosti so se ta teden zbrali v Celju, da bi na Stičišču znanosti in gospodarstva v sklopu Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma od blizu spoznali vrhunske slovenske tehnologije in inovacije. Z radovednostjo so strmeli v stojnice, ki so ponujale vpogled v napredek bionike, komunikacije človek-stroj in okolju prijaznih inovacij.