S projektom TeachXR do izboljšanja izobraževalnega procesa

Ljubljana, 22. septembra - Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so v Laboratoriju za multimedijo avgusta začeli projekt TeachXR, ki se osredotoča na raziskovanje in uvajanje naprednih tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v osnovnih in srednjih šolah. Z aktivnostmi želijo izboljšati izobraževalni proces, so sporočili s fakultete.