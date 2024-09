Newyorške borze po sredini odločitvi Feda uvodoma v zelenem

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja beležijo precejšnje rasti. Trgi so pozdravili odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki je v sredo po štirih letih znižala obrestne mere za 0,50 odstotne točke na raven med 4,75 in 5,00 odstotka ter nakazala nadaljnja znižanja.