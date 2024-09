Tedenski pregled - Slovenija od 20. do 26. 9.

Ljubljana, 27. septembra - V New Yorku sta premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon z živahno diplomatsko aktivnostjo Slovenije zaokrožila njeno predsedovanje VS ZN ob sočasno potekajoči GS ZN, v ospredju so bile razmere na Bližnjem vzhodu. Vlada je z javnim sektorjem dosegla dogovor o plačni reformi, odstopila je ministrica Emilija Stojmenova Duh.