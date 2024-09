Axel Springer v prodajo divizije malih oglasov

Frankfurt, 19. septembra - Nemška medijska skupina Axel Springer načrtuje ločitev medijske divizije in divizije digitalnih malih oglasov. Medijska divizija bo postala družinsko podjetje v lasti vdove ustanovitelja Friede Springer in izvršnega direktorja Mathiasa Döpfnerja ter bo povsem ločena od divizije oglasov, ki jo bosta odkupila vlagatelja iz ZDA in Kanade.