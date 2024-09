Vlada potrdila predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

Ljubljana, 19. septembra - Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Na ministrstvu za kulturo tako po več desetletjih neurejenega stanja urejajo to področje. Predlog zakona natančno in transparentno določa merila za dodeljevanje pravice do dodatka in višino le-tega, so zapisali.