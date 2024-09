Zemlja bo za kratek čas dobila drugo luno

New York, 19. septembra - Zemlja bo ta mesec za kratek čas dobila drugo luno v obliki majhnega asteroida. Za razliko od Zemljinega naravnega satelita Lune, ki spremlja naš planet že približno štiri milijarde let, bo ta majhni spremljevalec v bližini Zemlje ostal le slaba dva meseca, preden se bo vrnil v svoj asteroidni pas, ki sledi našemu planetu in kroži okoli Sonca.