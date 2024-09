Na festivalu korenite zvočne hoje letos poudarjajo dojemanje prostorov

Ljubljana, 19. septembra - V Cukrarni in drugih ljubljanskih prizoriščih bo od 25. do 29. septembra potekal Festival korenite zvočne hoje TO)pot - Živeti s prostori. Pri festivalskih dogodkih, kot so zvočni sprehodi, performansi in zvočno-poetične delavnice, bodo sodelovali umetniki iz Slovenije in tujine. Letošnji dodatek je raziskovanje zapuščenega bežigrajskega stadiona.