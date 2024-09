V Brdih letos precej manj grozdja

Dobrovo, 19. septembra - V Kleti Brda bodo letos predelali 4100 ton grozdja, kar je okrog tretjino manj kot v povprečju minulih treh let. Vzrok za to so aprilska pozeba, slabo vreme ob cvetenju in huda vročina, so povedali na današnji novinarski konferenci na Dobrovem v Goriških Brdih. Vinogradniki so z odkupnimi cenami zadovoljni.