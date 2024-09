Zaradi poplav in neurja na severu Italije evakuirali več kot 1000 ljudi

Rim, 19. septembra - Obilne padavine, ki jih je s sabo prinesel ciklon Boris, so v deželi Emilija-Romanja na severu Italije ponoči povzročile poplave in zemeljske plazove. Z domov so po izrazitem poslabšanju vremenskih razmer evakuirali več kot 1000 ljudi. V mestu Bagnacavallo blizu Ravene pogrešajo dve osebi, na kateri se je zrušila streha.