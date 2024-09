Do nedelje bo v Vrhovem zaprta cesta Radeče-Boštanj

Radeče/Sevnica, 27. septembra - Od danes do nedelje zvečer bo zaradi obnove vozišča v kraju Vrhovo vzpostavljena popolna zapora ceste Radeče-Boštanj. V tem času bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Radeče-Laško-Celje-Šentjur-Dobje-Planina pri Sevnici-Sevnica-Boštanj in obratno, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.