Zaradi del bo zaprta cesta Radeče-Boštanj

Radeče, 19. septembra - Zaradi polaganja zaključnega sloja asfalta bo med 27. in 29. septembrom ter 4. in 6. oktobrom vzpostavljena popolna zapora ceste Radeče-Boštanj. V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Radeče-Laško-Celje-Šentjur-Dobje pri Planini-Sevnica-Boštanj in obratno, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.