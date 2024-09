Bruselj omejuje uporabo podskupine kemikalij PFAS

Bruselj, 19. septembra - Evropska komisija bo z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja omejila uporabo podskupine kemikalij, ki vsebuje škodljive kemične snovi PFAS, in sicer uporabo undekafluoroheksanojske kisline in njenih sorodnih snovi. Omejitev bo denimo veljala za škatle za pice, za baterije pa ne.