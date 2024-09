Maribor začasno prepušča ceste kotalkarjem in kolesarjem

Maribor, 22. septembra - V Mariboru bo danes popoldne 19. izvedba parade rolanja, pri čemer bodo ceste in ulice začasno prepustili ljubiteljem rolanja, kotalkanja, kolesarjenja in kakšne druge vožnje s koleščki. Dogodek ZZrolano mesto je po navedbah organizatorjev praznik gibanja in skupnosti, ki združuje generacije.