Zaradi suma goljufanja z EU sredstvi ovadenih deset fizičnih in dve pravni osebi

Maribor, 19. septembra - Mariborski kriminalisti so avgusta lani prejeli prijavo suma več goljufij na škodo sredstev EU, ki naj bi jih izvedlo več fizičnih in pravnih oseb z območja Policijskih uprav Maribor, Ljubljana in Celje. Sumi so se izkazali za utemeljene in zaradi pridobitve skupno okoli 25.000 evrov je zdaj kazensko ovadenih deset fizičnih in dve pravni osebi.