Za utico za peko kostanja na Prešernovem trgu tudi letos 9500 evrov

Ljubljana, 19. septembra - Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so danes izvedli javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja. Oddali so štiri utice od šestih, najvišjo ceno sta dosegli utici, ki ju bodo postavili na Prešernovem trgu in na Cankarjevem nabrežju, in sicer 9500 evrov. Na Molu bodo zdaj pripravili pogodbe, prodajo pa bodo lahko začeli 1. oktobra.