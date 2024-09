Jakirović ni več trener zagrebškega Dinama

Zagreb, 19. septembra - Sergej Jakirović ni več trener zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, so potrdili pri hrvaškem prvaku, kjer so se sporazumno dogovorili za konec sodelovanja. Prvo ekipo bo začasno vodil nekdanji član strokovnega štaba Sandro Perković, so še zapisali na spletni strani zagrebškega kluba.