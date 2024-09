Raziskovalci nacionalnega biološkega inštituta zabeležili pet novih opažanj progastega goža

Ljubljana, 19. septembra - Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo Ljubljana so v akciji Ponovno se išče progasti gož letos prejeli nove podatke o opažanju plazilcev. Progastega goža, ki je med najredkejšimi vrstami plazilcev v Sloveniji, so opazili petkrat. Odziv na akcijo je pokazal, da ljudje radi opazujejo naravo in jo spoštujejo, so sporočili iz Zavoda Štirna.