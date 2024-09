V Kopru prihodnji teden mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju

Koper, 19. septembra - Vzgoja in izobraževanje za podnebno pravičnost sta ključna stebra v boju proti podnebnim spremembam in zagotavljanju trajnostne prihodnosti za vse, poudarjajo sodelujoči pri projektu Učilnica za življenje. V okviru projekta organizirajo prek spleta in v živo v Kopru 26. in 27. septembra Mednarodno konferenco o ekosocialnem izobraževanju.