Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 21. septembra - Pri založbi Beletrina so ob 100. obletnici rojstva pisatelja Alojza Rebule izdali ponatis njegovega romana iz leta 1960 Senčni ples. Založba KUD AAC Zrakogled je izdala roman Najbolj samotni kraji: Izbrana pisma 1926-1927 s pismi ruskih in nemških literatov, pri založbi Miš pa je izšla slikanica Očka, me slišiš? Žige X. Gombača in Igorja Šinkovca.