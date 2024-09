Na konferenci o krepitvi produktivnosti z oblikovanjem delovnih prostorov

Ljubljana, 19. septembra - Oblikovanost delovnega prostora lahko bistveno spodbudi ustvarjalnost in poveča produktivnost zaposlenih, so se strinjali udeleženci konference Britansko-slovenske gospodarske zbornice. Pomembna je tudi dobra komunikacija z zaposlenimi. Na konferenci so se obenem dotaknili trajnostnega razvoja nepremičnin.