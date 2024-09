Maribor, 19. septembra - Policija je preklicala iskanje 27-letnika iz Limbuša, ki so ga pogrešali od srede. Pogrešanega so namreč našli in po doslej zbranih obvestilih pogrešanje ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška, so sporočili s Policijske uprave Maribor.