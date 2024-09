Varnostne sile med operacijo na Novi Kaledoniji ubile oborožena moška

Noumea, 19. septembra - Varnostne sile na Novi Kaledoniji so med nočno operacijo ubile oborožena moška, je danes sporočil državni tožilec. V nemirih, ki so se na francoskem čezmorskem ozemlju začeli maja in od sredine julija umirili, je število smrtnih žrtev tako naraslo na 13, poroča francoska tiskovna agencija AFP.