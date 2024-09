Zagorelo v stanovanju na Tržaški cesti v Ljubljani

Ljubljana, 19. septembra - Na Tržaški cesti v Ljubljani je danes nekaj po 2. uri zagorelo v stanovanjskem bloku, zato so evakuirali nekaj več kot 20 stanovalcev, ki so se lahko čez približno eno uro vrnili v stanovanja, saj so gasilci požar pogasili. Škoda je nastala v enem stanovanju in hodniku bloka, nobena od oseb pa ni bila poškodovana, so sporočili s policije.