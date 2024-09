Dnevnik o menjavi vodstva Cankarjevega doma (19. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju O treh razlogih ob menjavi direktorja Cankarjevega doma, za katerega je bil imenovan Jure Novak, piše o preteklih težavah Cankarjevega doma, to so komunikacija nadrejenih, neomejenost števila mandatov in organizacija programa. Meni, da bo uspešnost Novakovega mandata odvisna od razreševanja teh problematik.