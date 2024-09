Coco Gauff končala sodelovanje s trenerjem Bradom Gilbertom

New York, 19. septembra - Ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff je po dobrem letu dni končala sodelovanje s svojim trenerjem Bradom Gilbertom. Zmagovalka lanskega odprtega prvenstva ZDA in trener sta novico o razhodu objavila na družbenih omrežjih. Gauff je kot branilka naslova letos klonila že v osmini finala OP ZDA v New Yorku.