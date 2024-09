Jurić naslednik De Rossija pri Romi

Rim, 19. septembra - Hrvaški nogometni strokovnjak Ivan Jurić je novi trener italijanskega prvoligaša Rome, so sporočili iz rimskega kluba, potem ko so po le štirih krogih italijanskega prvenstva serie A končali sodelovanje z Danielejem De Rossijem. "AS Roma sporoča, da je Ivan Jurić novi trener prve ekipe do 30. junija 2025," so zapisali pri Romi.