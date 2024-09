S polnim izkupičkom le še Dinamo Bukarešta

Ljubljana, 18. septembra - Rokometaši so odigrali polovico tekem drugega kroga lige prvakov. V skupini A je Dinamo iz Bukarešte na Poljskem ugnal Wislo z 28:26 in je zaenkrat edina ekipa z dvema zmagama. Pri Wisli je nastopila tudi trojica Slovencev. Mitja Janc in Miha Zarabec sta zadela po dvakrat, Tim Cokan je tekmo končal brez zadetka.