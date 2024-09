Slovenski šahisti premagali Kanadčane, šahistke pa BiH

Budimpešta, 18. septembra - Slovenci so v odprti konkurenci šahovske olimpijade, ki poteka v Budimpešti na Madžarskem, v sedmem krogu premagali Kanado s 3:1 ter skočili na 20. mesto z desetimi točkami. Slovenke so ugnale Bosno in Hercegovino z 2,5:1,5 in so z desetimi točkami napredovale na 23. mesto.