Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen s kandidati za komisarje. Na srečanju pa ni bilo kandidatov iz Slovenije in Avstrije, ki ju še čaka formalna potrditev. Poročale so tudi, da je Slovenija med članicami EU, kjer so avgusta zabeležili najnižje stopnjo letne inflacije.