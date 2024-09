Na javni tribuni Platforme sodelovanja o pomembnosti sodelovanja znotraj sistema pravosodja

Ljubljana, 18. septembra - V okviru četrte javne tribune Platforme sodelovanja z naslovom Prava pot do pravosodja so strokovnjaki razpravljali o stanju v slovenskem pravosodnem sistemu in odnosu javnosti do njega ter se strinjali, da je ključ v sodelovanju znotraj sistema. Poudarjajo, da pravosodni sistem ostaja neučinkovit.