Golob predstavnikom Mladinskega sveta Slovenije obljubil redna srečanja

Ljubljana, 18. septembra - Predsednik vlade Robert Golob se je sestal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Pogovarjali so se o mladih kot proračunski prioriteti, bivanjski problematiki in krepitvi sodelovanja med MSS in vlado. Golob je mladim obljubil, da se bodo odslej redno srečevali, in sicer enkrat letno, je po sestanku dejala predsednica MSS Eva Kotnik.