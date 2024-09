V Evropskem parlamentu kritike madžarske omilitve vizumskega režima za Ruse in Beloruse

Strasbourg, 18. septembra - Evropski poslanci so bili danes večinoma kritični do madžarskega programa za poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za delo in prebivanje, ki od julija vključuje Ruse in Beloruse, in so poudarjali, da je Rusija varnostna grožnja za Evropo. Drugi, v glavnem madžarski evroposlanci, so v razpravi v Strasbourgu branili politiko Budimpešte.