V Libanonu ob grožnjah širitve vojne v regiji nove eksplozije

Bejrut/New York, 18. septembra - V Libanonu so dan po množični eksploziji pozivnikov danes odjeknile nove eksplozije. Tokrat so bile tarča komunikacijske naprave, pri čemer je umrlo devet ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile libanonske oblasti in opozorile na grožnjo širjenja vojne v regiji. V luči dogajanja v Libanonu se bo v petek sestal Varnostni svet ZN.