V ponedeljek petič dan slovenskega športa kot državni praznik

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 20. septembra - Dan slovenskega športa kot državni praznik bomo v ponedeljek, 23. septembra, obeležili peto leto zaporedoma, prvič je bilo to leta 2020. Na ta dan se začenja tudi evropski teden športa, ki ga na pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Sloveniji tradicionalno obeležujemo od leta 2015 med 23. in 30. septembrom.