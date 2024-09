Tajvansko in madžarsko podjetje zanikata izdelavo pozivnikov, ki so eksplodirali v Libanonu

Taipei/Budimpešta, 18. septembra - Tajvansko podjetje in njegov poslovni partner na Madžarskem sta danes zavrnila očitke, da sta izdelala pozivnike, ki so v torek eksplodirali v Libanonu. Ameriški mediji so namreč poročali, da je Izrael v pošiljko pozivnikov tajvanskega podjetja vstavil eksploziv. Tajvansko tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.