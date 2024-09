V Libanonu ob grožnjah širitve vojne v regiji nove eksplozije

Bejrut, 18. septembra - V Libanonu so dan po množični eksploziji pozivnikov danes odjeknile nove eksplozije. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so bile tokrat tarča komunikacijske naprave, ki so eksplodirale v predmestju Bejruta. Umrli naj bi najmanj trije ljudje. Libanonski zunanji minister je ocenil, da gre pri eksplozijah za grožnjo širitve vojne v regiji.