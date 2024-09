Policisti ovadili osumljenca roparske tatvine in vlomov v Kranju

Kranj, 18. septembra - Kranjski policisti so v ponedeljek prijeli in ovadili 43-letnika, ki je osumljen roparske tatvine in vlomov v stanovanja v Kranju. V ponedeljek dopoldne je vlomil v stanovanje, si prilastil predmete in denar, nato udaril lastnico in pobegnil. Nadaljeval je z vlamljanjem v druga stanovanja, a so ga še istega dopoldneva izsledili in v torek priprli.