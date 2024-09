Znani finalisti za nagrado občinstva lux za leto 2025

Strasbourg, 18. septembra - Za evropsko filmsko nagrado občinstva lux 2025 se bo potegovalo pet finalistov: Žival, Dahomey, Tok, Prestreženi ter Julie molči, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Zmagovalca bodo do aprila prihodnje leto izbirali evropski poslanci in občinstvo, razglasili pa ga bodo aprila 2025 v Evropskem parlamentu v Bruslju.