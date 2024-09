Na Krakovskem nasipu razstava o Litostroju

Ljubljana, 19. septembra - Na Krakovskem nasipu bodo drevi odprli razstavo Litostroj, nekdanji industrijski velikan, ki z arhiviranim gradivom odseva čas, raznolikost dejavnosti Litostroja kot tudi način življenja in udejstvovanja delavstva. Razstava, ki je nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, je na ogled do 21. oktobra.