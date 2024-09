Dveletni plačni spor na britanskih železnicah končan

London, 18. septembra - Britanski strojevodje so sprejeli ponudbo za zvišanje plač, tudi za nazaj. Ponudba skupaj prinaša 15-odstotno zvišanje za leta 2023, 2024 in 2025. S tem se je dveletni spor med upravljalci železniškega omrežja in delavci, ki so ga spremljale številne stavke, posledično pa motnje v železniškem prometu, končal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.