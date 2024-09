Organi pregona v mednarodni akciji razbili šifrirano aplikacijo Ghost

Sydney/Haag, 18. septembra - Organi pregona v več državah so v torek in danes pridržali več deset ljudi v sklopu preiskave plačljive šifrirane aplikacije Ghost, s katero so komunicirale kriminalne združbe po vsem svetu. V preiskavi je sodelovalo devet držav in evropski policijski urad Europol. Pridržali so tudi razvijalca aplikacije iz Avstralije.