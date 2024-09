Pogrešajo 27-letnika iz Limbuša

Limbuš/Maribor, 18. septembra - Mariborski policisti prosijo za pomoč pri iskanju Ognjena Olujića iz Limbuša, starega 27 let. Pogrešan je od torka. Ima zelo dolge temno rjave lase, spete v čop, brado in očala z dioptrijo. Nazadnje je bil oblečen v dolge črne hlače z žepi in temno sivo jopo z belim znakom znamke Puma na prsih, obut pa je bil v črne tenis copate znamke Nike.