V Železnikih promocijski film o ostankih Rupnikove linije in rapalske meje

Železniki, 18. septembra - Občina Železniki že več let vlaga sredstva v evidentiranje, vzdrževanje, prezentacijo in promocijo bogate dediščine iz 20. in 30. let 20. stoletja, s katero se ponaša Selška dolina. Na ogled dobro ohranjenih ostankov rapalske meje in Rupnikove linije bodo odslej vabili tudi s promocijskim filmom, ki so ga premierno predstavili danes.