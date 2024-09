Osrednja slovenska prireditev ob letošnjem mednarodnem dnevu gluhih v Slovenskih Konjicah

Slovenske Konjice, 18. septembra - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo v soboto v Slovenskih Konjicah mednarodni dan gluhih obeležila s prireditvijo, ki jo pripravlja tamkajšnje medobčinsko društvo gluhih in naglušnih. Kot so sporočili, je letos slogan Želimo biti del vključujoče družbe, dogodek pa priložnost za spomin na dolgoletni boj za vključenost gluhih v družbo.