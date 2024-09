Na sedežu RZS izžrebali pare uvodnega kroga pokala Slovenije

Ljubljana, 18. septembra - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani so danes opravili žreb uvodnega kroga pokala Slovenije za moške, ki bo predvidoma 9. oktobra. V bobnu so bile le tri ekipe iz lige NLB, vseh pet slovenskih klubov iz elitne lige, ki nastopajo v evropski ligi in evropskem pokalu, pa bo domače pokalno tekmovanje pričelo v osmini finala.