Na posvetu pozvali k zagotovitvi kadra v dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 18. septembra - Sodelujoči na posvetu foruma Festivala za tretje življenjsko obdobje o dolgotrajni oskrbi so poudarili, da bosta dolgotrajna oskrba in socialna varnost starejših brez kadrov in družbene pomoči ostali mrtva črka na papirju. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je zagotovil, da bo prisluhnil predlogom, da bo področje čim bolj urejeno.